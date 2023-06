Un treno... per la storia!

Un vero e proprio viaggio nel tempo quello che propongono FNM e Trenord, a bordo di tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite nel biennio 1924-25. Domenica 11 la tratta prevista è Carodna-Laveno-Cadorna.

Un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite nel biennio 1924-25 e ora completamente restaurate, grazie al contributo finanziario di Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di servizio 2023-2027 stipulato tra Regione e Ferrovienord.

Sono disponibili sul sito di Trenord (www.trenord.it) i biglietti per viaggiare sul treno storico che, domenica 11 giugno, partirà da Milano Cadorna e raggiungerà la stazione di Laveno Mombello Lago.

"Il nostro obiettivo - dichiara Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile - è valorizzare il patrimonio storico della ferrovia, in quanto bene culturale di notevole interesse. Un viaggio che permette di conoscere terre e luoghi in maniera affascinante, partendo da Milano e arrivando sulle sponde del Lago Maggiore, all'insegna di un 'turismo slow' sempre più apprezzato dai viaggiatori. I treni storici permettono di apprezzare luoghi e scorci della nostra Lombardia, capaci di armonizzare progetti legati alla mobilità sostenibile con un notevole impatto turistico sul territorio, visto il notevole successo che sta ottenendo il servizio offerto in questo periodo".

La composizione del treno è completata da un locomotore elettrico FNM E610.04 della Breda-CGE, realizzato nel 1949, e dal locomotore elettrico FNM E600.03 della OM-CGE, costruito nel 1928, interamente restaurati. I posti offerti sono 160 e gli orari sono i seguenti: da Milano Cadorna partenza alle ore 9.40 e arrivo a Laveno Lago alle ore 12.22. Il rientro è previsto con partenza da Laveno Lago alle ore 15.50 e arrivo a Cadorna alle ore 18.51.

Grazie alla collaborazione con Trenord, che si occupa della trazione e della manutenzione dei treni, il programma prevede attualmente tre corse storiche-turistiche da Milano Cadorna a Laveno Lago: domenica 11 giugno, domenica 17 settembre e domenica 19 novembre.

Il biglietto andata e ritorno costa 21 euro, corrispondente alla tariffa regionale di 1a classe, e consente anche di raggiungere la stazione di partenza di Milano Cadorna da qualunque località della Lombardia, sui normali treni Trenord. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente, prenotando il biglietto per assicurarsi il posto a sedere.

