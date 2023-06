Un nuovo evento targato Pro Loco San Giorgio su Legnano APS in programma per giovedì 8 giugno alle 21.15 presso Villa Parravicini.

Un nuovo evento targato Pro Loco San Giorgio su Legnano APS in programma per giovedì 8 giugno alle 21.15 presso Villa Parravicini. Il tradizionale appuntamento con la musica rinnova anche quest’anno la collaborazione con Scuole di Musica Paganini, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. "Prima di raccontarvi l’evento del 2023 ci teniamo a ringraziare i proprietari della Villa Parravicini per questa collaborazione che sta perseguendo negli anni, per la loro disponibilità e gentilezza nell’aprirci le porte della bellissima location aangiorgese - scrivono - La grande novità dell’edizione 2023 dell’evento 'Note e parole sotto le stelle in Villa Parravicini' riguarda il genere proposto: durante la serata verrà infatti presentato un programma di musica pop italiana attraverso un’originale formazione composta da chitarra, voce e due voci recitanti. Un delicato concerto a luci soffuse si mescola magicamente ad una poetica ed emozionante riflessione su alcuni testi di famose canzoni italiane, in un'armoniosa alternanza tra parole e musica". Il duo Encanto composto da Maria Cristina Riva e Federico Riva è in grado di conquistare il pubblico per la spiccata raffinatezza e intensità nell'esecuzione di un vasto repertorio di musica italiana. Con grande sintonia alcune delle canzoni proposte nel concerto vengono delicatamente introdotte da aneddoti sull'origine della canzone, sul significato del testo, sul contesto socio- culturale e storico in cui è nata, racconti che si intrecciano con riflessioni filosofiche più ampie e si snodano come poesie, interpretati dagli attori di Scuola Teatro Junior, Jacopo Pari e Santa Barilari (autori della parte recitata). 'Note e Parole sotto le stelle' è una perfetta simbiosi tra musica, poesia, filosofia e storia, abilmente creata dagli artisti, che regala al pubblico un bellissimo viaggio nelle emozioni e nei sogni. Uno spettacolo in grado di far vibrare le corde del cuore. L’ingresso al concerto avviene solo previa prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare il proprio posto al link qui di seguito riportato: https://bit.ly/ 3q7Fd3h. Qualora si riscontrassero problemi è possibile inviare una whatsapp a Valentina al 333/4631781.

