Come gestire al meglio i tuoi capelli durante l’estate

Che la tua estate sia al mare, in piscina, al lago o nel giardino di casa, la parola d’ordine è “PROTEGGERE”.

Devi sapere che per i tuoi capelli l’estate è la stagione più stressante dell’anno. Infatti, dopo una lunga esposizione solare, guardandoli al microscopio, si noterà che la loro parte esterna si è sfaldata. Questo fenomeno spiega quando, passandoli tra le mani, li senti più ruvidi e sfibrati e a occhio nudo vedi comparire le doppie punte.

L’esposizione al sole sbiadisce il colore sia naturale che cosmetico. Puoi notare questo effetto sui capelli dei bambini che al mare tendono a schiarirsi. Ma se sui bambini questo effetto è bello da vedere, suoi tuoi è un segnale di allerta.

Recenti ricerche hanno confermato che l’esposizione al sole rende i capelli incapaci di trattenere acqua. Per questo tendi a sentirli aridi e secchi trovandoli difficili da tenere in piega.

Rinunciare alla giusta protezione è un grave errore. Ti ritroveresti a settembre con capelli difficili da recuperare e una pelle abbronzata ma rovinata. Per aiutarti, abbiamo studiato una routine di bellezza professionale e semplice!

Ecco i nostri consigli per i tuoi capelli.

Prima e durante l’esposizione solare

Prima della spiaggia, della piscina o della montagna, applica su capelli asciutti un protettivo che schermerà i raggi solari.

Applicalo dopo ogni bagno o comunque a intervalli regolari, almeno 3 volte al giorno.

Il protettivo è fondamentale anche se passi le vacanze in montagna.

Dopo l’esposizione solare

Lava i capelli delicatamente e senza strofinarli troppo con uno shampoo specifico.

Spalma lo shampoo su entrambe le mani. Infila le dita delle mani in tutta la capigliatura e nella nuca, facendo piccoli e delicati massaggi rotatori.

Massaggia la cute su tutte le zone con le dita piatte, facendo dei piccoli movimenti rotatori dall’esterno della testa verso il centro. Utilizza un pettine a denti larghi per distribuire la schiuma anche su lunghezze e punte.

Dopo lo shampoo, applica sempre la maschera per reidratarli e ristorarli.

Prima di applicare la maschera, tampona molto bene i capelli con un asciugamano. Se i capelli contengono ancora molta acqua, la maschera “scivolerà via”, non riuscendo a penetrare nel capello.

Non applicarla sulla cute per non appesantire le radici e la cute. Distribuiscila su tutti i capelli aiutandoti con un pettine a denti larghi.

Attendi 2/3 minuti perché possa fare effetto e poi risciacqua abbondantemente.

Come asciugare i capelli d’estate

Tampona i capelli con un asciugamano di cotone, senza tirarli.

Usa velocità e temperatura medie e aiutati con una spazzola specifica.

Dirigi l’aria del phon sempre dalle attaccature alle punte, mai al contrario. Eviterai di incresparli.

Applica un olio districante/idratante prima o dopo averli asciugati, per sigillare le cuticole dei capelli.

Per aiutarti a proteggere capelli (e pelle) dai danni dell’esposizione solare, in Salone trovi il nostro KIT di prodotti pronti all’uso. Anche quest’anno premieremo il tuo impegno nel proteggere capelli e corpo con una serie di regali molto sfiziosi che ti invitiamo a scoprire in negozio.

Come sempre sapremo consigliarti il prodotto più adatto alle tue esigenze, quindi ti aspettiamo in Salone! E ricorda... quest’anno + Protezione = + Regali!

