Servizio rilascio certificazione online

Attivo nel Comune di Busto Arsizio il servizio di rilascio di certificazione online: è dunque possibile in ogni momento richiedere e stampare alcuni certificati di anagrafe per sé e per la propria famiglia anagrafica direttamente da pc, tablet e smartphone.

Attivo nel Comune di Busto Arsizio il servizio di rilascio di certificazione online: è dunque possibile in ogni momento richiedere e stampare alcuni certificati di anagrafe per sé e per la propria famiglia anagrafica direttamente da pc, tablet e smartphone. L’accesso al servizio è consentito dalla pagina del sito istituzionale Servizi On-line, Certificazione on-line Anagrafe / Stato Civile con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica e CNS-Carta nazionale dei servizi). Allo stesso indirizzo è possibile scaricare la Guida alla Certificazione on line che spiega passo passo come utilizzare il servizio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!