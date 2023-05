"Lombardia per i Parchi"

"Regione Lombardia è costantemente impegnata a valorizzare e sviluppare il sistema regionale delle aree protette lombarde che è costituito da una pluralità di istituti di tutela".

“Regione Lombardia è costantemente impegnata a valorizzare e sviluppare il sistema regionale delle aree protette lombarde che è costituito da una pluralità di istituti di tutela: parchi, riserve e monumenti naturali, siti di rete Natura 2000, nonché dalla rete ecologica regionale. Perseguire questi obiettivi è parte integrante per il raggiungimento dei target di tutela che l’Europa assegna agli Stati membri attraverso la ‘Strategia per la biodiversità’, che prevede il 30% della superficie territoriale protetta e il 10% del territorio rigorosamente protetto entro il 2030” afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi.

Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi l’Assessorato al Territorio e Sistemi Verdi intende avviare un confronto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, affinché vengano riconosciute a pieno titolo tutte le forme di tutela presenti in Regione Lombardia e intende, inoltre, promuovere e sostenere proposte di istituzione o di ampliamento di aree protette nelle diverse forme presenti nella legislazione regionale, in accordo con le comunità locali.

“Su quanto fatto presente negli scorsi giorni da Legambiente Lombardia stiamo già lavorando”, prosegue l’assessore Comazzi. “Per realizzare i suddetti obiettivi di legislatura, Regione intende coinvolgere tutti i soggetti interessati ai temi della tutela e dello sviluppo compatibile del territorio, a partire dagli enti gestori dei parchi regionali quali attori protagonisti della costruzione del sistema del sistema di tutela del territorio lombardo”.

