'Il giorno dopo' di Mia Martini

Ecco 'Il giorno dopo - 50th Anniversary Edition – Remastered 2023' di Mia Martini, la versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit – 192 Khz, per festeggiare i 50 anni del progetto discografico che ha consacrato l’artista nel cuore del pubblico.

'Il giorno dopo', l’album che contiene il brano capolavoro 'Minuetto', scritta da Dario Baldan Bembo e con le parole di Franco Califano e arrangiamento e direzione orchestrale del Maestro Natale Massara, è stato pubblicato per la prima volta nel 1973 da Dischi Ricordi e torna adesso, a 50 anni di distanza, in versione doppio vinile nero - limited edition numerata, con un libretto 12 pagine con foto di Roberto Rocchi (presente nella versione originale), cd e digital (https://miamartini.lnk.to/ilgiornodopoPR).

Oltre a Califano e Baldan Bembo, molti gli autori e compositori presenti in 'Il giorno dopo - 50th Anniversary Edition – Remastered 2023': tra gli altri, Antonello Venditti, Bruno Lauzi, Maurizio Fabrizio, Franca Evangelisti, Luigi Albertelli, Paolo Limiti. Nella tracklist anche 'Picnic', adattamento in italiano di Maurizio Piccoli del famosissimo brano 'Your Song' di Elton John.

Nel vinile sono inoltre presenti come Bonus track la versione spagnola e francese di 'Minuetto' e per la prima volta la base originale di 'Minuetto'.

In occasione del 50° anniversario dell’album e dello splendido brano 'Minuetto', è stato inoltre aperto il canale ufficiale YouTube dedicato a Mia Martini, per continuare a promuovere e a valorizzare il suo prezioso repertorio anche su tutte le piattaforme digitali: https://miamartini.lnk.to/YouTubePR.

