Nell'ambito del calendario di Busto Città Europea dello Sport, martedì 23 maggio si terrà la “Serale di Busto Arsizio” che racchiude due manifestazioni: la prima tappa del 23° Giro podistico del Varesotto, corsa competitiva FIDAL, e il 2° Memorial Francesca Pirali, corsa non competitiva che vedrà parte del ricavato devoluto alla L.I.L.T. di Busto Arsizio. Il ritrovo sarà dalle 19.30 in via Manara, la partenza sarà alle ore 20:30 per la corsa competitiva, a seguire partirà la corsa non competitiva. L'organizzazione è curata dalla Società P&C Podismo e Cazzeggio in collaborazione con l’Amministrazione comunale. “Siamo contenti che la manifestazione apra il Giro del Varesotto, una vetrina di prestigio che abbiamo ottenuto grazie alla professionalità della società - ha detto l'assessore - Esorto i cittadini ad accogliere e a sostenere la manifestazione nonostante i piccoli disagi che si verificheranno sulla viabilità. Stiamo informando per tempo tutti i residenti sul percorso e non vogliamo che ci vadano di mezzo i volontari che ci daranno una mano a gestire la sicurezza, si tratta di avere pazienza per qualche minuto, lo sport vale qualche secondo di attesa lungo le strade”.

