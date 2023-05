Inaugurata alle scuole Crespi di Busto Arsizio la 'Biblioteca di Vale', dedicata a Valentina Bottigelli, bambina dolcissima scomparsa il 16 maggio di 5 anni fa, a soli 10 anni.

Inaugurata alle scuole Crespi di Busto Arsizio la 'Biblioteca di Vale', dedicata a Valentina Bottigelli, bambina dolcissima scomparsa il 16 maggio di 5 anni fa, a soli 10 anni. Un progetto molto significativo, che ha preso forma nella scuola frequentata da Valentina, fortemente voluto dalla sua maestra, Stefania Gallazzi, a cui hanno collaborato, oltre alla famiglia di Valentina, l’Amministrazione comunale, il Comitato Genitori, il Lions Club Rescaldina Sempione che ha donato una cinquantina di libri e alcuni amici e sponsor che hanno messo a disposizione tutto il necessario per rendere la biblioteca luminosa e accogliente per tutti i bambini della scuola. La sorella Giulia e Alessia Berardi hanno dipinto il grande murales in cui Valentina è immaginata come una bellissima sirena, circondata da tanti libri. Il mare, amatissimo dalla bambina, compare anche nella foto appesa sulla parete, un ritratto in bianco e nero in cui Valentina mostra un sorriso radioso e uno sguardo pieno di gioia. “Dobbiamo pensare a tutti i bambini che guarderanno questa foto e chiederanno di lei - ha osservato il sindaco Emanuele Antonelli - Si racconterà loro che era una bellissima bambina, bravissima, socievole, che ha lasciato un ricordo fantastico in questa scuola. Ringrazio chi ha contribuito, questo è un dono meraviglioso, come sono sicuro fosse lei”. Sono tante le cose che parlano di Valentina nella “sua” biblioteca e che continueranno a parlare di lei a tutta la scuola: nel cartello che indica l’aula compare l’ultima opera realizzata dalla bambina, una coloratissima scultura di plastilina, un segno della sua passione per l’arte e della sua personalità. “La biblioteca è un modo per tenere vivo il ricordo di Valentina, un modo per averla sempre qui con noi, un modo per trasmettere la sua gioia e la sua forza anche ai bambini che non l’hanno personalmente conosciuta. Qui ci sono i libri che i bambini leggeranno e voglio pensare a Valentina accanto a loro che li ascolta. Perché Valentina era una bambina socievole, disponibile, che tutti i suoi compagni adoravano”, ha detto la maestra Gallazzi, che è stata ringraziata dalla mamma di Valentina, Michela, “per essere stata presente fino all’ultimo con grande professionalità e soprattutto per la sensibilità e la disponibilità fuori dal comune”. Alla cerimonia hanno partecipato anche la dirigente scolastica Armida Truppi e Cristina Boracchi, dirigente all’epoca in cui Valentina è mancata e presidente del Lions Club Rescaldina Sempione.

