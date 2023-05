Aperte le iscrizioni al centro estivo

Si aprono oggi le iscrizioni al Centro ricreativo Estivo 2023 “I Guardiani del parco pastello”. Le iscrizioni, con modalità on line sul sito www.crdlegnano.it , termineranno il 28 maggio.

Il soggetto gestore del servizio, individuato da Azienda Speciale Consortile So.Le mediante procedura di gara, è Stripes – Cooperativa Sociale.

Tre saranno i plessi scolastici che ospiteranno il Centro Estivo:

• Scuola primaria “G. Pascoli” Via Colombes, 18: dal 12 giugno al 28 luglio per bambini dai 6 ai 12 anni

• Scuola primaria “G. Deledda” Via Parma, 75: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 21 agosto al 6 settembre per bambini dai 6 ai 12 anni

• Scuola dell’infanzia “A. Frank” Via Colombes, 19: dal 3 luglio al 28 luglio e dal 21 agosto al 30 agosto per bambini dai 3 ai 6 anni

Per tutte le strutture l’orario di apertura massima sarà da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

L’inserimento anche di utenti sino a 13 anni sarà accettato solo in caso di contemporanea frequenza di fratelli minori. Saranno accettati al centro estivo della scuola dell’infanzia solo bambini che abbiano già frequentato il primo anno di scuola dell’infanzia e ai centri estivi della primaria soltanto i bambini che abbiano frequentato il primo anno di primaria. I bambini con disabilità saranno accolti e coinvolti in tutte le attività del centro, nessuna esclusa, e sarà predisposto un progetto educativo personalizzato coerente con quello seguito nel corso dell’anno scolastico 2022-2023.

Prima dell’inizio del Centro Estivo sarà convocata un’assemblea online con i genitori dei bambini iscritti per l’esposizione del progetto, con il seguente calendario:

• iscritti plessi scuole primarie Deledda e Pascoli: martedì 6 giugno ore 18.00 (online)

• iscritti scuola infanzia A. Frank: lunedì 19 giugno ore 18.00 (online)

Info: https://www.ascsole.it/2023/05/15/centri-estivi-comune-di-legnano-iscriz...

