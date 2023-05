Humana People: aperto il negozio second hand

La nota Onlus ha inaugurato a Milano il suo secondo negozio di abbigliamento di seconda mano. Un modo, questo, per proporre un modo di vestirsi sostenibile sia in termini ambientali che sociali.

Creare il proprio guardaroba completamente con abiti second hand è ora possibile grazie a Humana People, la nuova catena di negozi che ha inaugurato lo scorso 3 maggio il suo primo store a Milano, in via De Amicis 45.

La vasta scelta del negozio permette di soddisfare le esigenze di tutte le persone, che in questo modo non solo danno una seconda vita a capi ancora riutilizzabili, salvaguardando l'ambiente, ma contribuiscono anche a un impatto sociale positivo.

Humana People è parte infatti dell'ente no profit Humana People to People Italia, che da 25 anni si occupa della raccolta, selezione e vendita di capi usati per finanziare progetti sociali in Italia e nel mondo. Complessivamente, i progetti sociali realizzati dai membri della Federazione Humana, che è presente in 46 Paesi nel mondo, ogni anno migliorano la vita di oltre 16 milioni di persone.

Numerosi gli ospiti intervenuti durante l'evento del 3 maggio per inaugurare il negozio ma anche per celebrare gli importanti traguardi raggiunti da Humana People to People Italia nei primi 25 anni di attività.

Tra questi, l'Assessore all'Ambiente e al Verde del comune di Milano Elena Grandi, che durante la live trasmessa dallo store ha commentato: "Il Comune di Milano sta lavorando per far sì che la transizione ecologia diventi un fatto e non solo una dichiarazione, attraverso diverse azioni che riguardano la qualità dell'aria, l'economia circolare, l'educazione e il coinvolgimento della cittadinanza. La risposta ampiamente positiva delle persone all'iniziativa di oggi testimonia un crescente interesse della cittadinanza nel recuperare, riutilizzare e ridurre gli sprechi."

Nella giornata sono intervenuti anche rappresentanti di partner di Humana People to People, tra cui Candiani Denim e Woolrich Outdoor Foundation, e sostenitori come Matteo Ward, ambasciatore di Fashion Revolution Italia e della campagna ‘Good Clothes Fair Pay’. Inoltre, hanno preso parte all’evento Stella Gubelli di ALTIS Advisory SRL Società Benefit, Francesca Romana Rinaldi del Monitor for Circular Fashion di SDA Bocconi e Claudia Strasserra di Bureau Veritas. È possibile rivedere le interviste realizzate durante la giornata sui canali Instagram @humana_it e @humanapeoplestore.

Gli eventi non finiscono qui, le celebrazioni del venticinquesimo dell'organizzazione continueranno nel corso di tutto l'anno: il prossimo appuntamento sarà l'inaugurazione del nuovo impianto di selezione degli abiti usati nella sede di Humana in provincia di Milano, che si terrà il prossimo 14 giugno.

"Questi 25 anni sono un grande traguardo ma anche il punto di inizio per intraprendere nuove sfide, come quella di Humana People che inauguriamo oggi qui a Milano. Siamo partiti in Italia con la raccolta degli abiti nel 1998 e da allora abbiamo raccolto circa 350 mila tonnellate di abiti usati: di questi circa il 70% sono stati riutilizzati riducendo così le emissioni di C0շ, il consumo di acqua e di sostanze chimiche. Grazie a questa attività abbiamo sostenuto progetti di sviluppo in Africa, Sud America e Asia e attività socio-ambientali qui in Italia, impegnandoci a ridurre le disuguaglianze, per un futuro più equo" – commenta Karina Bolin, Presidente di Humana People to People.

Il negozio Humana People di Milano è il secondo negozio second hand insieme a quello di Torino e il tredicesimo negozio dell'ente no profit, che conta oltre all'e-commerce anche undici negozi dedicati alla moda vintage con la catena Humana Vintage presente a Roma, Verona, Bologna, Torino, Milano e Firenze. Proprio nel capoluogo fiorentino verrà inaugurato nelle prossime settimane il terzo negozio Humana People. Come per il negozio di Milano, anche quest'ultimo verrà realizzato con la collaborazione di Izmade srl impresa sociale e Plastiz per gli arredi in materiale riciclato e Del Vecchia, azienda specializzata nell’importazione e distribuzione di macchine da cucire, per l'area Repair all'interno del negozio.

