La LILT al Giro d'Italia

La Lega Italiana Tumori Associazione Provinciale di Varese con uno stand straordinario per visite senologiche e pap-test gratuiti per tutte le donne, in occasione della tappa del Giro d'Italia a Cassano Magnago sabato 20 maggio.

La Lega Italiana Tumori Associazione Provinciale di Varese con uno stand straordinario per visite senologiche e pap-test gratuiti per tutte le donne, in occasione della tappa del Giro d'Italia a Cassano Magnago sabato 20 maggio. Questa eccezionale operazione soprattutto di comunicazione per la prevenzione in ambito sportivo viene svolta con il patrocinio della Città di Cassano Magnago per la prima volta in Italia ad una tappa del giro a supporto in particolare della prevenzione contro il tumore al seno, e si svolgerà con prenotazione chiamando il 380/8644677 dalle 15 alle 18. L'obiettivo principale della Lega Italiana Tumori è quello di sensibilizzare le donne di tutte le età e non ancora inserite in uno screening di routine sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno dopo lo stop forzato dalla pandemia. Tutte le donne sono invitate a partecipare gratuitamente alle visite sino ad esaurimento posti disponibili.

Lo stand sarà allestito dalla Lega Italiana Tumori e sarà facilmente raggiungibile per tutte le donne presenti in città dalle 9.30 alle 17.30 grazie alla sinergica collaborazione con Lilt dei medici e volontari con il supporto di Asst Valle Olona e Croce Rossa Italiana. La Lega Italiana Tumori Associazione Provinciale di Varese invita quindi tutte le donne a partecipare a questa eccezionale iniziativa. Essere presenti al Giro d’Italia sottolinea quanto sia importante il connubio tra la prevenzione e lo sport, lo stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!