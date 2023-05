La consegna delle borse di studio

Sono in tutto ventiquattro. E i loro destinatari sono stati studenti di belle speranze. L'Amministrazione comunale di Parabiago ha consegnato le borse di studio alla memoria di Romano Rancilio, noto imprenditore parabiaghese, agli alunni delle scuole secondarie che si sono particolarmente distinti nel cursus studiorum.

Sono in tutto ventiquattro. E i loro destinatari sono stati studenti di belle speranze. L'Amministrazione comunale di Parabiago ha consegnato le borse di studio alla memoria di Romano Rancilio, noto imprenditore parabiaghese, agli alunni delle scuole secondarie che si sono particolarmente distinti nel cursus studiorum. Un'iniziativa consolidata che è vicina a tagliare il traguardo dei trent'anni di vita. "L'iniziativa - spiega il Comune - si è consolidata nella sua continuità e dal 2008 ha preso il nome di "Ottimamente- semi che daranno frutti". Ciò a sottolineare il concetto che le borse di studio erogate rappresentino una base, non soltanto economica, da fornire ai ragazzi per impostare in modo robusto e responsabile il loro futuro. Con l'obiettivo, ha spiegato il Comune, di "Dare riconoscimento all'eccellenza scolastica al termine del primo ciclo di istruzione, puntando a creare circoli virtuosi che favoriscano le crescite di competenza dei giovani che costruiranno il futuro, ottimamente".

