ASST Valle Olona incontra ASL Imperiese

ASST Valle Olona ha incontrato il Distretto 3 ASL1 Imperiese per proseguire nel percorso di approfondimento e confronto sull’assistenza territoriale cominciato alcuni mesi fa. Alla base del meeting, la volontà di perseguire un tracciato comune e condiviso per ciò che attiene il potenziamento della funzione dell’infermiere di famiglia, dei servizi erogati e di tutto ciò che sottende all’erogazione di cure e assistenza a livello territoriale con focus specifico su Assistenza Domiciliare Integrata e Riabilitazione Domiciliare.

L’incontro, promosso a titolo di tavolo operativo di confronto e sperimentazione interregionale, è stato un momento di scambio tra le due direzioni sociosanitarie di riferimento che mira a stabilire un proficuo ed efficacie raffronto nell’ambito delle Direzioni delle Professioni Sanitarie, nonché in campo attuativo ed esperienziale. Sfere di azione, queste ultime, che stanno procedendo speditamente a livello di attivazione che di implementazione.

