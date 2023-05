Playoff: l'Arconatese punta alla C

Dopo l'ultima giornata di campionato l'Arconatese si è classificata al quarto posto del suo girone di serie D. Domenica 14 giocherà la semifinale playoff promozione contro l'Alcione Milano.

Un pareggio con vista playoff. Nell’ultima giornata della ‘regular season’ del Girone B della Serie D l’Arconatese ha ottenuto solo un pareggio contro la Virtus Ciserano Bergamo, bloccando il tabellino sul 2 a 2 grazie alle reti di Menegazzo e Bianchi per i milanesi e di Bertoli e Caraffa per i bergamaschi.

L’Arconatese con un successo avrebbe potuto giocarsi il terzo posto in campionato, garantendosi così un accoppiamento migliore per i prossimi playoff promozione, anche a fronte del pareggio del pareggio che la Casatese di Casatenovo (LC) ha ottenuto con i bresciani del Breno per 1 a 1. La classifica finale però, a fronte della ‘doppia X’ recita Casatese terza e Arconatese quarta.

Il prossimo weekend si giocheranno dunque i playoff promozione per la serie C. Quattro squadre si contendono il secondo posto rimanente oltre a quello del Lumezzane, che ha concluso al primo posto il girone. L’Arconatese non avrà il fattore campo a favore: giocherà in casa dell’Alcione Milano. In caso di vittoria, la finale sarà giocata contro la vincente della sfida tra Casatese e Desenzano.

