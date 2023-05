'I pomeriggi musicali' 23/24

In vista della fine della stagione 22/23, il Teatro dal Verme lancia la 79esima stagione di concerti dell'orchestra 'I pomeriggi musicali', che prenderà avvio nell'ottobre 2023.

La Stagione dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ volge al termine con gli ultimi quattro programmi concertistici nel mese di maggio e si guarda avanti, presentando la 79a Stagione 2023/2024 che si svolgerà da ottobre a maggio per 21 appuntamenti con i consueti concerti del giovedì sera (ore 20) e del sabato pomeriggio (ore 17) al Teatro Dal Verme, cui si aggiungono le prove generali aperte del giovedì mattina (ore 10).

“La stagione che volge al termine – afferma il direttore generale e artistico Maurizio Salerno – è stata per noi tutti entusiasmante e ricca di belle novità. La principale, sulla quale abbiamo lavorato molto e scommesso senza paura – rinnovando anche l’immagine dei ‘Pomeriggi’ e puntando a un coinvolgimento in primo piano dell’Orchestra – è il ritorno significativo del pubblico ai concerti e il suo rinnovamento con tanti giovani. Gli abbonati sono cresciuti del 30% ed è cresciuto anche lo sbigliettamento per i singoli concerti: adesso i concerti del giovedì sera hanno in media oltre 500 spettatori, mentre il sabato pomeriggio, in cui la media è adesso di circa 750 presenze, abbiamo superato in alcune date anche i mille spettatori. Sono tornate anche le scolaresche che seguono le prove generali del giovedì mattina ed è cresciuta la partecipazione alle attività per gli Under30. Con questi risultati guardiamo avanti, tenendo a mente gli applausi e i sorrisi del nostro pubblico”.

‘Strumenti dell’anima’ è il titolo della 79a Stagione 2023/2024 che si inaugura giovedì 12 ottobre (con replica sabato 14) con un concerto affidato al direttore principale James Feddeck e a un grande virtuoso del nostro tempo, il violoncellista Mischa Maisky.

“La 79a stagione 2023/2024 – spiega Maurizio Salerno – sarà un vero e proprio viaggio nel cuore dell’orchestra fino a raggiungere l’anima che alberga in ciascuno strumento e che si manifesta nelle combinazioni tra solo e tutti. Andremo così alla scoperta del repertorio concertistico e sinfonico, provando a trovare in esso e nelle sue componenti altrettanti strumenti in grado di ‘intonare’ le anime di tutti gli ascoltatori con molteplice e inconfondibile espressività. Una parte dell’itinerario sarà quindi costruita attorno ad alcune tappe storiche del concerto solistico, nonché di brani che valorizzano la dimensione sinfonico-concertante (da Saint-Säens a Beethoven, da Mozart a Schumann ma anche Šostakovič, Martinů e tanti altri). Ci appariranno così i diversi volti tanto del solismo quanto del gioco concertante tra le sezioni dell’orchestra. Il programma offrirà inoltre una prospettiva che guarda al repertorio per pianoforte e orchestra al quale ‘I Pomeriggi’ sono storicamente legati per vocazione e per struttura dell’organico, presentandolo attraverso dieci pagine emblematiche classiche, romantiche, moderne e contemporanee (come la nuova commissione al compositore thailandese Narong Prangcharoen). In una stagione dedicata al pluralismo tra strumenti, non potevano mancare ‘Pierino e il Lupo’ di Prokof’ev e ‘Il carnevale degli animali’ di Saint-Saëns, ai quali è legato ‘Poker Face’ di Roberta Vacca (ulteriore nuova commissione). Un lungo cammino con una direzione precisa: l’appuntamento celebrativo del 2025, quando festeggeremo gli ottant’anni dalla fondazione dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’”.

La scelta degli interpreti punta su importanti ritorni: accanto ai direttori principale James Feddeck e ospite principale Alessandro Cadario, avranno un ruolo significativo Stefano Montanari, George Pehlivanian, Alessandro Bonato e Pietari Inkinen o solisti impegnati anche sul podio come Louis Lortie e Julian Rachlin. Grandi nomi del concertismo internazionale come Mischa Maisky, Dimitri Ashkenazy, Veriko Tchumburidze e Lise de la Salle o ancora – per il ciclo dedicato ai concerti per pianoforte – Pietro De Maria, Davide Cabassi, Federico Colli, Giuseppe Albanese, Emanuele Arciuli, il giovanissimo Antonio Alessandri. Nel viaggio alla scoperta dei diversi strumenti che compongono l’orchestra ci saranno alcune prime parti dei Pomeriggi impegnate in concerti solistici, come Sergio Casesi (tromba), Paolo Speziale (contrabbasso), Marco Giani (clarinetto), Lorenzo Lumachi (fagotto), Alessandro Mauri (corno).

Per tutti gli appuntamenti e per comprare o rinnovare un abbonamento è possibile visitare il sito ipomeriggi.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!