Campagna Amica... in musica!

Il mercato di Porta Romana inizierà, e sarà seguito da molti altri, ad ospitare band e cantanti con un palco tecnologico dedicato alla musica dal vivo.

Il farmers’ market di Campagna Amica di Porta Romana a Milano apre le porte a band e cantanti con un palco tecnologico dedicato alla musica dal vivo, per la prima volta installato all'interno di un mercato contadino.

L’iniziativa, promossa da Campagna Amica in collaborazione con Openstage e con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, verrà presentata domani venerdì 5 maggio alle ore 18.30 presso il farmers’ market della Coldiretti in via Friuli 10/a.

Saranno presenti: Carmelo Troccoli, direttore Fondazione Campagna Amica; Umberto Bertolasi, direttore Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza; Simonetta D’Amico, consigliere Comune di Milano; Giacomo Perego, assessore Municipio 4 Comune di Milano.

“Un progetto – spiega Danilo Marino, responsabile del mercato agricolo di Campagna Amica di Porta Romana - che da una parte mette a disposizione degli artisti un nuovo spazio dove esibirsi nel cuore della città, e dall’altra rende sempre più il nostro mercato un luogo di aggregazione sociale e culturale per l’intera comunità”.

