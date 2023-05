Prendi un libro... Lascia un libro. In tutto sono tre: una in piazza Mazzini, le altre invece in via Giolitti e in via Acerbi dove ci sono i due plessi scolastici cittadini.

Prendi un libro... Lascia un libro. In tutto sono tre: una in piazza Mazzini, le altre invece in via Giolitti e in via Acerbi dove ci sono i due plessi scolastici cittadini. Taglio del nastro a Castano per le ‘Casette dei Libri’: un’altra particolare e bellissima iniziativa, diventata realtà grazie al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, al comitato genitori e al Fiore che Ride, assieme al Comune. Ricordare, insomma, l’importanza della lettura e soprattutto leggere e farlo in giro per la città. Un’occasione proprio per tutti: studenti e singoli cittadini. “Un progetto certamente importante, che il Covid aveva bloccato e che adesso è diventato realtò con il nuovo consiglio dei ragazzi e delle ragazze - spiega Cristina Vismara, insegnante e consigliere comunale - Chiunque, allora, potrà prendere appunto un libro, leggerlo e tenerlo, sostituendolo con un altro testo; oppure, potrà restituirlo secondo i propri tempi. Un’occasione importante, alla fine, e per questo che i giovani consiglieri hanno voluto posizionare le casette davanti alle due scuole”.

CASETTE DEI LIBRI: TAGLIO DEL NASTRO



