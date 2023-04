"Il sindaco strumentalizza la Liberazione"

Il gruppo cuggionese della Lega ha commentato il discorso del Sindaco Cucchetti in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione.

Iniziamo con una frase detta dal sig. Sindaco: “Credo e penso che occorra una forte riflessione, su cosa e come stiamo trasferendo ai nostri ragazzi la verità storica...”. Queste parole son state dette in polemica con la seconda carica dello Stato ed il presidente del Consiglio legittimamente votato dalla maggioranza degli italiani. Già questo atteggiamento fazioso e polemico messo in mostra dal Primo Cittadino è sufficiente sull'interrogarsi su chi davvero sta ponendo basi negative ai nostri ragazzi in un giorno che deve essere di festa ed unità per tutti. Ma ancora più grave è stato vedere i bambini bardati di rosso e col pugno chiuso, sinonimo non di partigiani, non ti antifascisti, non di liberatori, ma simbolo del Comunismo, quindi una dittatura che non fece delle buone azioni e della libertà il suo caposaldo. Quindi ci chiediamo, davvero cosa stiamo trasferendo ai nostri ragazzi? Che esistono dittature buone? Che la festa di tutti, tanto degli italiani partigiani indipendentemente dal loro credo politico quanto dei soldati alleati che ci han liberato, in realtà è una festa politicizzata? Noi della Lega crediamo che fino a quando si cerca di strumentalizzare i bambini o dare una visione Comunista di questa festa, non saremo mai veramente liberi di festeggiarla o di capirla. Viva il 25 Aprile, festa di libertà lontana da ogni forma di Dittatura fisica o mentale.”

