'Poemi sonori' chiude la stagione

Sabato 29 aprile, alle ore 21 presso il Teatro Lirico di Magenta, andrò in scena ‘Poemi sonori’, l’ultimo concerto della stagione musicale del teatro magentino.

Sabato 29 aprile, alle ore 21 presso il Teatro Lirico di Magenta, andrò in scena ‘Poemi sonori’, l’ultimo concerto della stagione musicale del teatro magentino.

La stagione musicale 2023 si conclude con il quinto concerto in cartellone, che vede ancora una volta sul palco l’Orchestra Città di Magenta e l’Orchestra Vivaldi sotto la direzione di Lorenzo Passerini. Il programma propone un percorso verso repertori inesplorati, ma con i piedi ben saldi nella tradizione classica: Richard Strauss, George Enescu, Dmitri Shostakovich.

Commenta Antonella Piras: “Siamo soddisfatti della risposta del pubblico ad una stagione che ha osato molto, proponendo un cartellone con repertori noti e altri poco conosciuti. Sul palco abbiamo applaudito prestigiosi solisti che vengono con piacere nel nostro teatro. La direzione artistica sta già lavorando alla costruzione della prossima stagione che ci riserverà certamente qualche sorpresa. Per ora non posso anticipare niente, ma il 2024 sarà un anno importante per il nostro Teatro e la grande musica”.

I prezzi sei biglietti saranno: Platea 16,00 €; Galleria 12,00 €; Ridotto fino a 26 anni 10,00 €; scolaresche 5,00 €.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!