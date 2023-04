25 aprile, dove cambia la raccolta rifiuti?

Mentre in alcuni Comuni non ci saranno variazioni, in altri i servizi saranno sospesi e rinviati al giorno successivo.

La festa della Liberazione cade quest’anno di martedì e, dunque, in una giornata tradizionalmente lavorativa. Mentre in alcuni Comuni questa ricorrenza non inciderà sul servizio di raccolta rifiuti perché gli operatori lavoreranno regolarmente, in altri i servizi saranno sospesi e rinviati al giorno successivo.

È il caso di Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, dove martedì 25 gli operatori addetti alla raccolta non saranno in servizio. Ciò significa che i cittadini dovranno esporre i rifiuti non prima della sera del 25, perché il nostro personale tornerà operativo la mattina di mercoledì 26 per raccogliere i rifiuti del martedì e quelli già previsti per la giornata del mercoledì.

Si lavorerà, invece, regolarmente ad Arconate (con la raccolta di secco e umido), a Buscate (con la raccolta di carta e vetro), a Dairago (con secco, carta e umido) e a Rescaldina (con secco e umido).

Nulla cambierà nei Comuni di Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, Turbigo e Villa Cortese, in quanto nella giornata di martedì non sono normalmente previsti servizi di raccolta.

A Gallarate martedì 25 gli operatori non saranno in servizio: la raccolta dell’umido slitterà a giovedì 27, quella dei rifiuti indifferenziati a venerdì 28, mentre carta e cartone saranno raccolti martedì 2 maggio.

Servizi regolari, nonostante la festività, nei Comuni di Magenta, Cuggiono e Ossona, mentre nel Comune di Boffalora sopra Ticino le raccolte previste per martedì 25 aprile slitteranno al giorno successivo (mercoledì 26).

Chiuse, invece, tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta.

