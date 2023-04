Bonus edilizi, quali ancora attivi?

Negli ultimi mesi orientarsi nel grande mare dei bonus che si sono avvicendati dal Covid è stato particolarmente complesso: ma oggi, quali sono quelli ancora attivi e sfruttabili?

Gli infissi sono un elemento essenziale di ogni struttura, consentono di avere luce e aria, ma possono essere fonte di dispersione termica in inverno e in estate. Fortunatamente, nel tempo le tecniche di costruzione degli infissi e i materiali e le tecniche di installazione sono cambiate e di conseguenza non sono più un punto debole degli edifici, ma offrono un elevato isolamento termico e anche maggiore sicurezza rispetto al passato. Nel 2023, per la sostituzione dei vecchi infissi è ancora possibile ottenere agevolazioni fiscali con le detrazioni e in base al tipo di intervento effettuato è possibile riscuotere percentuali di detrazione anche molto elevate. Questo è il quadro di insieme del bonus infissi 2023. La percentuale più elevata di detrazione fiscale si può ottenere con il Superbonus, infatti la disciplina è stata modificata solo in parte: - è stata ridotta la percentuale di detrazione massima dal 110% al 90% (ma resta comunque un buon riscontro economico); - è stata eliminata la possibilità di cessione del credito; - è stata eliminata la possibilità di sconto in fattura. Resta però l’opportunità di ottenere il bonus infissi 2023 al 90% per la sostituzione degli infissi all’interno di un pacchetto ristrutturazione comprendente anche lavori trainanti in grado di portare al recupero di almeno due classi energetiche. Ricordiamo che coloro che scelgono ora di effettuare i lavori con le opportunità offerte dal Superbonus, potranno ottenere le agevolazioni fiscali distribuite con sconto dalle imposte in 10 rate di uguale importo (in questo modo anche le famiglie con una bassa capienza fiscale potranno ottenere i benefici fiscali) oppure potranno continuare ad avere le agevolazioni in 4 anni. Coloro che invece hanno sostenuto le spese nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 potranno optare per la fruizione della detrazione in 10 anni, ma in questo caso non dovranno avvalersi delle detrazioni nella dichiarazione 2023. La percentuale di beneficio fiscale ottenibile con l’Ecobonus è ridotta rispetto a quanto si otterrebbe con il Superbonus, ma in questo caso non vi è l’obbligo di recupero di due classi energetiche. Con questa misura è possibile ottenere detrazioni fiscali pari al 50% della spesa sostenuta per un ammontare massimo di spesa di 60.000 euro. Anche in questo caso la detrazione può essere sfruttata in 10 anni. La stessa percentuale viene riconosciuta anche avvalendosi del bonus Ristrutturazioni, ma in questo caso il limite massimo di spesa è più elevato, cioè pari a 96.000 euro, questo implica che in base all’entità dell’intervento di ristrutturazione posto in essere si può optare per uno dei due strumenti. Ricordiamo che, per poter ottenere il bonus infissi 2023, è necessario che siano rispettate delle condizioni. In particolare gli interventi di sostituzione possono essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti, non nuove costruzioni. Deve trattarsi di sostituzione, quindi devono essere cambiati i vecchi infissi, infine deve trattarsi di infissi che rispettino i requisiti tecnici di trasmittanza “U” previsti dal DM Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche.

