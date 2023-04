Milano, che bellezza il Fuorisalone!

Il Fuorisalone ha ormai catturato l’attenzione di Milano e si è preso la città, rendendola capitale del design dal 17 al 23 di questo mese.

È tornato “Il Fuorisalone”, rigorosamente con l’articolo davanti, come piace ai milanesi, e non è nemmeno necessario spiegare che cosa sia. Il Fuorisalone ha ormai catturato l’attenzione di Milano e si è preso la città, rendendola capitale del design dal 17 al 23 di questo mese.

Come da tradizione consolidata, anche per questa edizione del Salone del Mobile, in corso presso la sede fieristica di Rho Fiera Milano, la città meneghina si è trasformata in un museo a cielo aperto, ospitando installazioni, opere, giochi di prospettiva e mostre di componenti d’arredo, aperte a tutti, spesso senza che vi sia alcun biglietto da acquistare per accedervi.

La città, dopo gli anni di buio legato al covid e dopo l’edizione del 2022 postdatata rispetto al classico periodo di aprile, è tornata a respirare aria di innovazione, quella che contraddistingue un movimento culturale che si propone di mettere a disposizione di tutti (almeno visivamente) l’arredo di alto livello, italiano e di qualità.

Gli eventi previsti per questo 2023 sono oltre gli 800, realizzati con la collaborazione di oltre un migliaio di designer e altrettanti brand. Ma non solo: con il Fuorisalone è offerta a tutti l’occasione di scoprire palazzi e luoghi storici della città, oltre che accedere a luoghi solitamente inaccessibili.

L’edizione 2023 avrà come tema centrale la progettazione sostenibile, la circular economy, la capacità di innovazione nei materiali, di rigenerazione urbana e di intelligenza artificiale, il tutto con uno sguardo alle nuove generazioni.

Tantissimi gli eventi che meritano una visita di persona; ne segnaliamo un paio per tipologia: alla voce installazioni non può mancare una visita all’università statale di Milano e l’orto botanico di Brera, teatro di decine di opere sotto il titolo “Design Re-evolution” con opere che intendono proporre una riflessione corale su un Pensiero Evolutivo in grado di attivare sinergie tra differenti saperi e favorire contaminazioni con altre discipline come la Scienza, l’Economia, l’Arte e la Scenografia.

Alla voce esposizioni merita una visita la splendida cornice di Palazzo Bovara, corso Venezia 49, all’interno del quale è ospitata un’esposizione di arredo di alto livello a titolo “the art of light”, che, giocando con i colori, le luci e gli articoli di design, crea un mix estetico sensoriale davvero piacevole.

