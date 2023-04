'Special Olympics': lo sport per tutti

Si sono svolte con grande successo per partecipazione, risultati e presenze di pubblico le gare di Equitazione rientranti nelle Special Olympics Nazionali 2023.

Grande successo della Manifestazione tenutasi il 15 aprile ad Arsago Seprio e il 16 aprile a Sumirago.

Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni per Atleti speciali fondato da Eunice Kennedy Shriver presente nel mondo in 193 Paesi che coinvolge oltre cinque milioni di Atleti e circa 1.150.000 Volontari.

Sono numerosissimi in Italia gli Sport Ufficiali, Sperimentali e Dimostrativi che rientrano nell'ambito di Special Olympics con tantissimi grandi eventi realizzati come in altre parti del mondo.

A chiusura delle due giornate di sport e di festa si sono svolte le premiazioni in modo ufficiale per gli Atleti provenienti da varie parti d'Italia che hanno partecipato alle gare di Equitazione alla presenza di un pubblico entusiasta.

La consegna delle medaglie per le varie specialità di gare è avvenuta presso Versatility Ranch di Sumirago da parte di Yvonne Beccegato, Sindaco di Sumirago e Carlo Massironi, Consigliere di Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha sostenuto la Manifestazione con altri importanti Enti con la presenza di Ferruccio Badi, Coordinatore di Team Lombardia Special Olympics Italia e Giudice di Gara.

E' stato un grande evento di Sport e di Coesione e Inclusione Sociale.

