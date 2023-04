Giovedì 20 una serata di presentazione pubblica degli spunti progettuali premiati a ‘Ridisegnare il Centro’, il concorso internazionale di idee lanciato lo scorso anno dal Comune per ridisegnare l’area del centro Città.

Si tiene giovedì 20 aprile alle 21 nella sala Previati del Castello la serata di presentazione pubblica degli spunti progettuali premiati a ‘Ridisegnare il Centro’, il concorso internazionale di idee lanciato lo scorso anno dal Comune di Legnano per ridisegnare l’area del centro Città che comprende piazza Don Sturzo, Largo Medaglie d’oro e gli spazi verdi adiacenti di corso Italia, piazza Monumento e l’area antistante la stazione ferroviaria. La serata si inserisce negli eventi collaterali di ‘Fotografia, Architettura, Territorio’, la rassegna aperta sino al 6 maggio al Castello che comprende le mostre ‘Altomilanese, 23 Comuni, 6 fotografi’, ‘Roma, borgate’ e ‘Taranto, quartiere Tamburi’ organizzata dal Comune di Legnano con AFI e curata da Claudio Argentiero. Alla serata saranno presenti i commissari della commissione giudicatrice, l’architetto Vito Redaelli, il professor Enzo Riboldazzi e la dottoressa Novella Cappelletti e presenti, o collegati, gli autori delle cinque idee progettuali premiate. L’illustrazione e il commento dei lavori offriranno spunti per parlare di possibili scenari per la riqualificazione del Centro città.

“Il concorso di idee rappresenta un approccio innovativo per la progettazione urbanistica – commenta Lorena Fedeli, assessore alla Città futura. Le idee fornite dai partecipanti al concorso, che ringrazio per il lavoro svolto, saranno utilizzate per ripensare la città pubblica nel nuovo PGT. Il concorso, quindi, non è fine a sé stesso, ma diventa parte di un percorso che ci porterà a ridisegnare la nostra città”.

Sempre durante la serata saranno proiettati gli scatti fatti domenica scorsa in occasione di ‘Urban instax photo’, l’uscita fotografica in cui i partecipanti hanno ripreso i luoghi oggetto del concorso di idee ‘Ridisegnare il Centro’. Fra pochi giorni saranno esposti otto panelli che riportano una selezione dei progetti urbanistici classificati e menzionati nei luoghi della città oggetto del concorso, piazza Don Sturzo, Largo Medaglie d’oro, Piazza Monumento e Piazza Enrico Butti (stazione).

