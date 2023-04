Il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico

La sperimentazione del nuovo sistema presso l'ASST Franciacorta ha dato buoni risultati e presto sarà implementato anche nei plessi ospedalieri del nostro territorio.

Tutte le Regioni e gli Enti sanitari a livello nazionale sono fortemente impegnate nel complesso processo di trasformazione digitale del Fascicolo Sanitario Elettronico che implica importanti interventi tecnici in tempistiche assolutamente sfidanti e un significativo impatto organizzativo per i professionisti coinvolti nel cambiamento.

In questa direzione, Regione Lombardia, nel dicembre 2022, ha approvato il progetto per il complessivo potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico che, tra i diversi interventi programmati, include l'implementazione di documentazione con la possibilità, in futuro, per esempio di visualizzare e scaricare anche le lastre o risonanze, non solo i referti.

Proprio a seguito di tale approvazione Regione Lombardia è riuscita ad attivare i primi servizi digitali a livello nazionale presso una delle ASST Lombarde. Si tratta dell'ASST Franciacorta dove lo scorso 21 marzo questi servizi sono stati attivati presso il servizio di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero di Chiari, in provincia di Brescia, con la produzione di referti con dati strutturati che sono stati pubblicati con pieno successo sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

L'ASST Franciacorta è la prima organizzazione sanitaria a livello italiano ad aver attivato tale tipologia di servizio grazie alla disponibilità e professionalità dimostrata dal personale sanitario e tecnico informatico. Nelle prossime settimane, la stessa modalità di produzione di referti strutturati, con pubblicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico, verrà progressivamente estesa anche agli altri servizi ospedalieri dell'ASST Franciacorta.

L'esperienza positiva maturata presso l'ASST Franciacorta apre il percorso per la progressiva attivazione dei medesimi servizi presso tutte le ASST di Regione Lombardia che nei prossimi mesi contribuiranno ad alimentare in modo significativo il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e consentire di raggiungere gli obiettivi definiti a livello regionale e nazionale.

Il Commissario Straordinario dell'ASST Franciacorta, Luigi Cajazzo, nell'esprimere la propria soddisfazione per l'importante risultato raggiunto, ha sottolineato come lo stesso "sia il frutto della grande sinergia tra i servizi informatici e il personale medico e sanitario della ASST: una formula vincente che sarà alla base delle nuove sfide che attendono l'Azienda sul fronte dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dei servizi territoriali e ospedalieri".

