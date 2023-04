Cucina... a 'stile libero'!

Apre a Milano, presso l'hotel Urban Hive, "Portico 84 Coffee&Co.", il nuovo ristorante di Dom Carella, volto noto della scena gastronomica milanese, che si baserà sullo 'stile libero'.

Urban Hive Milano presenta Portico 84 Coffee&Co., il nuovo ristorante all day dove enogastronomia, creatività e design si uniscono per definire un nuovo livello di cucina contemporanea. Si amplia così l’offerta del nuovo hotel 4 stelle aperto a gennaio in Corso Garibaldi, nel quartiere dal fascino bohémienne di Brera, mix di arte, moda, estro e creatività, che diventa anche il nuovo place to be per colazioni di lavoro, pranzi e cene ed eventi privati per gli avventori milanesi ed internazionali.

Il concept dell’offerta gastronomica di Portico 84 Coffee&Co., firmata da Dom Carella, volto noto della scena gastronomica milanese, si basa sullo Stile libero: una proposta creativa, divertente e versatile, pensata per adattarsi ad ogni momento della giornata e a bisogni diversi, andando incontro alle differenti esigenze del cliente che può selezionare e riorganizzare l’ordine delle portate grazie ad una struttura più “libera” della carta.

Dalla prima colazione a un veloce pranzo di lavoro, dai piatti all day a un aperitivo leggero, fino a cena il nuovo ristorante del cuore di Brera regala un’offerta completa, in un’atmosfera moderna e cosmopolita, dove l’ospite potrà creare diverse esperienze di condivisione intorno al cibo, vivendo momenti del tempo libero, dello svago, dell’incontro a due, o occasioni più formali.

La proposta food & beverage di Portico 84 Café&Co., è caratterizzata da una carta in linea con le stagionalità dei prodotti che si basa sulle disponibilità delle materie prime, che variano a seconda dell’offerta del mercato, dando forma a un’idea di una cucina fondata sul ritmo delle stagioni, dove lo stile estetico si fonde alla qualità assoluta del prodotto. Per sviluppare la proposta gastronomica Dom Carella si è affidato a piccoli produttori che si trovano attorno alla cerchia cittadina, concentrando così l’offerta sul tema della filiera corta e creando per gli ospiti un viaggio nel gusto e nei territori di produzione.

Il menù reinterpreta la tradizione legata “alla milanesità”, proponendo in chiave contemporanea alcuni dei capisaldi dell’offerta gastronomica meneghina dalla “Cotoletta alla Milanese” al “Risotto allo Zafferano, Fondo Bruno e Gremolada" fino ai “Mondeghili con Maionese allo Zafferano”. Piatti che non solo soddisfano il palato ma che arricchiscono l’esperienza dell’ospite attraverso la ricerca di sapori tradizionali con un pizzico di estro. Aggiungono al menù un tocco internazionale la "Cheviche di Pesce" che varia in base alla disponibilità del mercato e il “Taco, Pulled Pork, Salsa Romesco e Barbabietola”.

Portico 84 Coffee&Co. è situato all’interno della lobby di Urban Hive Milano, hotel 4 stelle che porta in Corso Garibaldi lo spirito e il sapore di una città che rielabora costantemente le proprie radici per farne messaggio, segno, servizio, occasione di interpretare il tempo. Nasce così un luogo dal mood informale, pieno di colore e personalità, in cui convivono i simboli del passato e l’anima moderna di Milano. Le scelte per il progetto d’interni e per la soft decoration, progettato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners, reinterpretano in chiave contemporanea la tradizione del design “alla milanese”, mentre l’identità visiva dalla forte impronta eclettica, vivace e moderna, è stata affidata a 150UP. Intenso e di grande impatto estetico è il tono del blu Pavone del bancone semi-circolare realizzato in noce canaletto, con il top in marmo, finiture in ottone e disegnato con motivi geometrici a losanghe che richiamano la nuance cromatica delle pareti. L’obiettivo di Urban Hive Milano per Portico 84 Coffee&Co. è di creare un luogo integrato con il contesto, per definire un nuovo affaccio nel cuore di Milano che possa offrire esperienze e in cui i viaggiatori riescano a sentirsi parte di una comunità locale.

