Ordine al Merito della Repubblica a 6 lombardi

Sono 6 i lombardi insigniti dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana 2023 dal Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Sono 6 i lombardi insigniti dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana 2023 dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per un'imprenditoria etica, l'impegno a favore dei detenuti, la solidarietà, il volontariato, l’attività in favore dell'inclusione sociale, la legalità, il diritto alla salute e per atti di eroismo. Gli auguri del presidente Attilio Fontana: "A loro i nostri più grandi complimenti e l’augurio di continuare su questa strada di dedizione e impegno per la comunità". I lombardi premiati sono: Davide Devenuto, Marco Rodari, Giovanni Maria Vergani, Alberto Bonfanti, Efrem Fumagalli, Samantha Villa e Don Giacomo Panizza.

