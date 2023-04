Donne intraprendenti e tenaci in biblioteca

A Robecchetto con Induno, venerdì 28 aprile alle 21, nella biblioteca civica “Alda Merini” sarà presentato il libro fresco di stampa “Intraprendenti, tenaci, appassionate – Il volto femminile nella storia del territorio” curato dal Centro Studi Territoriali Athene noctua, scritto a più mani e pubblicato da Libreria Editrice “La Memoria del Mondo” di Magenta. Nel libro anche la biografia di “Carla Colognesi. La pasionaria di Radio Malvaglio” di Enrica Castiglioni e Livio Garavaglia.

"È un evento culturale che pone l’attenzione sul ruolo delle donne esercitato nel tempo in questo territorio. – affermano il sindaco Giorgio Braga e l’assessore alle Pari Opportunità Marta Langè – Un’occasione per stare insieme, conoscere e riflettere su percorsi di vita, difficoltà e successi di figure femminili che hanno dato un contributo significato allo sviluppo delle comunità locali. Donne che sono riuscite a compiere azioni esemplari e meritevoli di essere ricordate, a lasciare una traccia importante".

Il Centro Studi Territoriali, associazione di promozione sociale con sede a Cuggiono, spiega che il Castanese “è ricco di donne con una bella storia da raccontare; un vasto panorama che va dal Seicento ai giorni nostri e che permette di osservare come da sempre la donna – pur relegata in ruoli marginali, meno importanti, spesso solo familiari – abbia cercato comunque di svolgere il suo compito al meglio, conquistando, a poco a poco e con fatica, spazi sempre più ampi” e permettendo di raggiungere quel progresso di cui beneficiano le donne di oggi. Anche se ancora molto resta da fare.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!