Il Senatore Garavaglia incontra le imprese

Lunedì 3 aprile alle 18, presso la sede di Confcommercio in via Volta a Magenta, l'incontro con il Senatore Massimo Garavaglia e il mondo delle imprese.

Confcommercio Magenta e Castano Primo da sempre pone al centro della propria attività di rappresentanza ed ascolto l’imprenditore associato ed i fabbisogni e richieste che questo esprime e, in collegato, anche tutte le eventuali proposte ed analisi che la stessa attività commerciale è nella condizione di rappresentare in qualità di protagonista attiva dello scenario economico ed imprenditoriale del Paese ed in particolare della nostra area. In quest’ottica perseguendo il fine di dare corpo a momenti di tangibile spessore e rilevante opportunità, definendo ambiti di interlocuzione diretta tra le massime rappresentanze Governative ed il tessuto associativo iscritto e più in generale quello presente sul territorio, grazie alla costante attenzione e preziosa vicinanza del Senatore Massimo Garavaglia abbiamo programmato un importante incontro lunedì 3 aprile alle 18, presso la sede di Confcommercio in via Volta a Magenta. Nell’occasione il Senatore Massimo Garavaglia, nel suo ruolo di presidente della Commissione Finanza e Tesoro del Senato della Repubblica incontrerà Confcommercio ed il mondo del terziario, delle imprese e più in generale quello del commercio in tutte le sue importanti e numerose declinazioni per raccogliere preziose valutazioni e spunti sostanziali in ordine al percorso riguardante la riforma fiscale 2023. "Un'occasione davvero esclusiva quella che come Confcommercio Territoriale siamo riusciti ad organizzare grazie alla preziosa attenzione dedicataci dal Senatore Garavaglia – evidenzia il presidente dell’Associazione, Luigi Alemani – un incontro questo di concreto e tangibile spessore come da tempo desideravamo indirizzare alle nostre preziose imprese associate e più in generale all’intero mondo del commercio che opera nella nostra area. E’ sicuramente il primo di una serie di futuri appuntamenti che genereremo, nel prosieguo della nostra attività, proprio per continuare quel fattivo percorso di ideale posizionamento della nostra organizzazione quale fondamentale interlocutore per tutte le istituzioni locali e fattivo portatore di interessi del tessuto commerciale che rappresentiamo ruolo, questo, per il quale mi sento anche, da subito, di ringraziare il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, che sarà presente all’appuntamento accanto ai direttori del servizio Tributario e di Assistenza Contabile di Confcommercio".

