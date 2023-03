Ritratto di un territorio

Nelle stanze del Castello Visconteo di Legnano “Fotografia, Architettura, Territorio”, la rassegna fotografica che comprende le mostre “Altomilanese, 23 Comuni, 6 fotografi”, “Roma, borgate” e “Taranto, quartiere Tamburi”.

Nelle stanze del Castello Visconteo di Legnano “Fotografia, Architettura, Territorio”, la rassegna fotografica che comprende le mostre “Altomilanese, 23 Comuni, 6 fotografi”, “Roma, borgate” e “Taranto, quartiere Tamburi”. La rassegna, organizzata dal Comune di Legnano con AFI e curata da Claudio Argentiero, ha il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano e della Commissione Europea. La mostra sui Comuni dell’Altomilanese nasce come iniziativa di AFI che ha individuato il territorio del Nord Ovest milanese come oggetto del proprio lavoro di documentazione dei cambiamenti in corso nel paesaggio urbano. Il lavoro, interrotto nel periodo della pandemia, è stato condotto nell’arco di tre – quattro anni da sei fotografi: Giuliano Leone, Roberto Venegoni, Claudio Argentiero, Roberto Bosio, Silvia Lagostina e Giovanni Mereghetti. La mostra offrirà nelle stanze al primo piano del Castello una selezione di 230 del migliaio circa di foto scattate dai sei fotografi. Con questa esposizione non si vuole presentare al pubblico una classica mostra fotografica di scatti con una valenza artistica, piuttosto una documentazione visiva del nostro territorio che ne testimoni lo sviluppo urbano partito dai centri storici e la convivenza di interventi più recenti e presenze più datate. "La lettura delle trasformazioni dei luoghi nel tempo è fondamentale per comprendere non solo i cambiamenti in atto, ma soprattutto la direzione verso la quale il territorio si sta muovendo - sottolineano Lorena Fedeli, assessore alla Città Futura e Guido Bragato, assessore alla Cultura - Vogliamo proporre questa riflessione, che coincide con un momento importante per la nostra città, interessata dal processo che porterà a dotarsi di un nuovo Piano di Governo del Territorio, attraverso quel documento visivo importantissimo rappresentato dalla fotografia. E lo facciamo con la mostra realizzata insieme con AFI sui Comuni del territorio e con una iniziativa legata al concorso di idee “Ridisegniamo il Centro”; i partecipanti scatteranno foto nei punti della città oggetto delle idee progettuali: una modalità nuova per interrogare e coinvolgere la città intera sul suo futuro". I territori saranno protagonisti anche nelle sale al piano terra del Castello, dove saranno allestite due mostre che documentano realtà urbane molti differenti rispetto a quelle presenti nell’Altomilanese: il quartiere Tamburi di Taranto è lavoro di Vito Leone, mentre le borgate di Roma sono entrate nell’obiettivo di Pasquale Liguori. Vito Leone, nato a Taranto nel 1964 e cresciuto nel quartiere Tamburi, vive il paesaggio industriale e urbano come parte di sé. Racconti di città-alveare, di quartieri popolari, di periferie e cemento sono il rumore di fondo, costante, della sua fotografia. La sua ricerca è iniziata dal minimalismo, per giungere a una dimensione più antropologica, di indagine sull’uomo ed il paesaggio. Pasquale Liguori, napoletano, vive a Roma. Fotografa principalmente contesti di edilizia residenziale pubblica e la città ai suoi bordi. Il suo lavoro recente nelle capitali italiane ed europee si focalizza sullo studio dei luoghi e degli assetti territoriali, dove la presenza umana è raccontata attraverso le sue tracce eloquenti, in un approccio originale a metà tra reportage e ricerca sullo spazio urbano. La rassegna fotografica al Castello è parte di un progetto su fotografia e urbanistica del territorio che vedrà tenersi: domenica 16 aprile dalle 9 alle 13 uscita fotografica “Urban instax photo” in cui i concorrenti, utilizzando modelli Fuji Instax, fotograferanno i luoghi oggetto del concorso di idee “Ridisegnare il Centro”; giovedì 20 aprile alle 21 al Castello la presentazione ai cittadini dei risultati del concorso di idee “Ridisegnare il Centro” con l’esposizione di una selezione dei progetti urbanistici classificati e menzionati nei luoghi della città interessati; sabato 29 aprile alle 17 al Castello, dopo il libro “La Terra di sotto” di Luca Quagliato e Luca Rinaldi sarà presentato il mosaico realizzato con le istantanee scattate per “Urban instax photo”; venerdì 5 maggio alle 21 al Castello proiezione di “Sinfonia urbana. Cinema, città, architettura” di Roberto della Torre. La mostra sarà aperta sino a domenica 6 maggio con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi 10 – 12.30 e 15 – 19. La mostra sarà chiusa il giorno di Pasqua e aperta a Pasquetta. Ingresso libero. Le visite guidate si possono prenotare allo 0331/471575/578 o alla mail segr [dot] cultura [at] legnano [dot] org.

