Oltre gli sportelli: SPID gratuito

Oltre gli sportelli: parte l’iniziativa di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con gli Istituti Clinici Zucchi di Monza (Gruppo San Donato). 4 giornate in cui sarà possibile ottenere lo SPID gratuitamente presso la sede cittadina degli Istituti di via Zucchi 24. Il servizio di rilascio gratuito, già disponibile su appuntamento per tutte le sedi dell’Ente, “esce dagli sportelli” e raggiunge gli utenti sul territorio. Nelle giornate del 5 e 13 aprile e 3 e 17 maggio, infatti, gli operatori di Camera di commercio saranno presenti al piano terra ingresso A, dalle ore 14:15 alle 17:00 per rilasciare lo strumento digitale che permette a tutti i cittadini di accedere, tramite un'unica username e un'unica password, a tutti i servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. Il sistema SPID è semplice, sicuro, veloce, non richiede l'impiego di supporti specifici (token o smart card) ed è quindi utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Per chi fosse interessato, è necessario prenotare l’appuntamento consultando la pagina web https://www.milomb.camcom.it/spid-cliniche-zucchi-monza. Durante la procedura di registrazione è obbligatorio avere con sé: documento di identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto o patente). Per i cittadini stranieri è valido un documento italiano; la tessera sanitaria in corso di validità. Per i cittadini stranieri è necessario il codice fiscale rilasciato negli ultimi 12 mesi; il proprio smartphone e l'indirizzo e-mail personale accessibile al momento della registrazione.

