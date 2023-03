"Anche se non mangi l'agnello..."

Sabato 1 aprile, i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) saranno a Milano, in piazza del Duomo, per un un sit-in contro la strage degli agnelli in vista della prossima Pasqua.

Sabato 1 aprile, i volontari dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) saranno a Milano, in piazza del Duomo, per un un sit-in contro la strage degli agnelli in vista della prossima Pasqua. L'appuntamento è dalle 10 alle 12. "La Pasqua è chiamata dai credenti anche "festa della speranza" perché la risurrezione di Gesù dovrebbe dare speranza nella vita eterna, una speranza su cui si fonda la fede cristiana. Ma perché celebrare una festa così importante, che rappresenta il fondamento di una religione portatrice di un messaggio d’amore e di pace, sul sacrificio di un essere innocente?", chiede la delegata dell’Oipa di Milano, Francesca Collodoro. "Noi non riusciamo a trovare una risposta, se non quella di un’incomprensibile tradizione molto lontana dalla fratellanza con altre specie viventi". Per dare voce alle vittime di questa crudeltà l’Oipa invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!