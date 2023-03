Bareggio comune 'Riciclone'

Il Comune di Bareggio, distintosi per l'efficienza della sua gestione dei rifiuti, è stato insignito del titolo di "Comune Riciclone" da parte di Legambiente.

Differenziato è bello. E regala soddisfazioni non soltanto sul fronte della valorizzazione dell'ambiente. Ne è consapevole il comune di Bareggio, che oggi è stato insignito della qualifica di ‘Comune Riciclone’.

La realtà governata dalla sindaca Linda Colombo figura tra le 44 della Città Metropolitana premiate da Legambiente. "Siamo anche - dice in una nota con soddisfazione la stessa prima cittadina - fra i 308 comuni virtuosi della Lombardia nella classifica comuni rifiuti-Free, dal momento che a partire dal 2021 abbiamo avuto una quantità di residuo secco non riciclabile inferiore ai 75 kg per ogni cittadino”.

Un riconoscimento che Colombo vuole condividere con i cittadini di Bareggio "per il senso civico che dimostrano nel conferire correttamente i rifiuti". E ha concluso: "questo risultato è merito loro".

