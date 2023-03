Incendio in azienda: i rilievi di Arpa

“I primissimi rilievi effettuati con strumentazione portatile nell'immediato intorno del rogo (su monossido di carbonio, formaldeide e acido solfidrico) non hanno evidenziato situazioni di pericolo”. Questa la comunicazione di Arpa Piemonte, per quanto riguarda l’incendio scoppiato stamattina in un’azienda di vernici, coloranti e solventi a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara.