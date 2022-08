Cervo cade in un canale: salvato

Un bellissimo cervo adulto, caduto in un canale e trascinato dalla corrente all’interno della vecchia Cartiera di Serravalle Sesia, è stato tratto in salvo grazie alla cooperazione tra i volontari di Rifugio Miletta, i Vigili del Fuoco e i volontari del corpo A.I.B. Piemonte.

Un bellissimo cervo adulto, caduto in un canale e trascinato dalla corrente all’interno della vecchia Cartiera di Serravalle Sesia, è stato tratto in salvo grazie alla cooperazione tra i volontari di Rifugio Miletta, i Vigili del Fuoco e i volontari del corpo A.I.B. Piemonte. Tutto è iniziato con una telefonata della sala operativa dei Vigili del Fuoco di Vercelli a Rifugio Miletta per un cervo in acqua. "Abbiamo allertato subito il veterinario, Dr. Mattia Mantelli, i volontari dell’antincendio boschivo e siamo partiti". A parlare è Elena Motta, volontaria di Rifugio Miletta e responsabile della squadra di soccorso in servizio ieri. "Arrivati sul posto la situazione si è presenta in tutta la sua complessità. Con il Dr. Mantelli abbiamo subito concordato le modalità di intervento per ridurre al minimo lo stress del cervo e poi, con i vigili del fuoco e i volontari del corpo A.I.B. Piemonte abbiamo stabilito la procedura da seguire una volta sedato l’animale, per tirarlo velocemente fuori dall’acqua e trasportarlo al nostro mezzo. Ricordo ancora la tensione di tutte le persone che insieme ieri, con uno sforzo eccezionale, sono riuscite ad operare come un ‘unicum’, tante individui mossi ed animati da un solo intento, quello di salvare ad ogni costo la vita del cervo".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!