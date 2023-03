Fontana ringrazia i militari dell'Aeronautica

In occasione del centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare il presidente Fontana ha espresso la sua gratitudine per i militari al servizio dei cittadini lombardi.

"Grazie, a nome dei lombardi, a tutte le donne e a tutti gli uomini che ogni giorno, con dedizione e altissima professionalità, sono impegnati per garantire un sostegno importante alla popolazione nazionale e nelle missioni internazionali". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione delle celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica Militare. "Un'azione, quella dell'Aeronautica Militare - conclude Attilio Fontana - che, anche in Lombardia, risulta fondamentale in diversi ambiti delle nostre attività e che ognuno di noi ha modo di apprezzare quotidianamente".

