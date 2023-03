La Futura torna a vincere

Al PalaFerroli, nella terza di pool promozione, la Futura tira fuori le unghie e il carattere e torna a vincere superando 3-1 la Ipag Montecchio e centrando una vittoria pesantissima da tre punti.

La squadra di Amadio con calma e pazienza costruisce bene il gioco e si prende di forza i primi due parziali cercando di mettere subito sui giusti binari la gara. Nella terza la Ipag riemerge intorno al punto 20 prova a raddrizzare le cose e la spunta nei dettagli sul finale. Nella quarta si innervosiscono le venete, al cui indirizzo arrivano anche due cartellini rossi dal direttore di gara e la Futura tiene invece il passo andandosi a prendere la vittoria finale che ridà tanto morale e tiene viva la speranza playoff, tenendo conto anche della vittoria 3-0 di Mondovì su Talmassons. Nota positiva tra le biancorosse sicuramente una Zanette che sfonda quota 20 a tabellino, oltre ad una Fiorio che, nel suo ritorno da ex, parte del primo minuto e incide positivamente chiudendo a quota 16 punti. Con calma e pazienza nel primo set le cocche costruiscono il gap decisivo sul turno dai 9 metri di Arciprete che scava il +6 e indirizza il parziale. Nella seconda frazione parte con il piede giusto la squadra di Amadio che si porta nel giro di poco avanti sei lunghezze. Nonostante i tentativi della Ipag, sono salde nelle mani delle cocche le redini del gioco, ad un passo dal doppio vantaggio nel conto dei set. Si concretizza presto con le cocche che tirano fuori le unghie e di forza vanno 2-0 con l'affondo di Tonello. Nel terzo la Ipag prova a regaire nelle prime battute fino al 9-8 poi è la Futura a crescere e confezionare il break che vale il cambio di rotta. Da 11-13 Futura a 14-14 e nuovo vantaggio Ipag con il pesante break 21-15 che può allungare il match. Non mollano le cocche che trascinate da Arciprete e Zanette si portano sul 22-22. Tutto nel finale con Montecchio che ha l'occasione per chiudere ma Fiorio dice di no, Tanase però concede il bis e stavolta il muro di Marconato vale il set. Nel quarto sul turno dai 9 di Botezat cambio di rotta e triplo vantaggio per le cocche. La Ipag non si da però per vinta e tiene il passo facendo correre i brividi nel finale dove alla quarta occasione però la Futura piazza il punto decisivo che vale la vittoria finale.

