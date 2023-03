'Memento Mori': nuovo album per i Depeche Mode

E' uscito 'Memento Mori' (Columbia Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti dei Depeche Mode, disponibile in digitale, CD e doppio vinile trasparente.

E' uscito 'Memento Mori' (Columbia Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti dei Depeche Mode, disponibile in digitale, CD e doppio vinile trasparente. Il disco, già acclamato dalla critica, arriva a sei anni di distanza dal precedente “Spirit” (2017), certificato ORO in Italia. “Memento Mori” è il quindicesimo disco in studio della band e il primo che vede Gahan e Gore da soli, dopo la scomparsa di Andy “Fletch” Fletcher. Il booklet dell’album contiene la dedica “ANDREW JOHN FLETCHER 1961-2022. ‘in our HEARTS and MINDS’. dave & martin”. Prodotto da James Ford, e con la produzione aggiunta da Marta Salogni, “Memento Mori” è nato durante le prime fasi della pandemia da Covid-19, per cui alcune tematiche trattate al suo interno sono state direttamente ispirate da quel periodo. Le 12 tracce dell’album esplorano una grande varietà di sentimenti ed emozioni: dalla cupa apertura fino alla chiusura finale, le canzoni spaziano dai temi come la paranoia e l’ossessione per arrivare poi alla catarsi e alla gioia, con tutte le infinite sfaccettature che vi sono nel mezzo. Come ha dichiarato Dave Gahan a NME «Ricordati che devi morire è un esortazione a trarre il massimo dalla vita e sfruttare al massimo ogni giorno» e Martin Gore a Mojo "Non bisogna associare il titolo a qualcosa di deprimente, riguarda più l’idea di godersi la vita".

