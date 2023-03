Giovanna, sindaco dei giovani

I candidati, durante la seduta d’insediamento, hanno proceduto alla votazione del relativo Sindaco e ViceSindaco, individuati nelle figure di Giovanna Valrosso e Riccardo Polloni.

Nella mattina di sabato 11 marzo, la sala consiliare di Villa Annoni ha ospitato per la prima volta nella storia di Cuggiono l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Un’iniziativa fortemente voluta non soltanto dal Sindaco, Giovanni Cucchetti, ma da tutta la comunità, che vede nel coinvolgimento dei giovani l’opportunità per portare il paese sulla via dell’inclusione e dell’innovazione, attraverso idee nuove, portate dai cittadini del presente e del futuro. 12 i componenti del Consiglio, selezionati mediante una procedura di elezione interna tra i ragazzi delle classi 1^, 2^ e 3^ media, per garantire la giusta rappresentatività ad ogni fascia d’età. I candidati, durante la seduta d’insediamento, hanno proceduto alla votazione del relativo Sindaco e ViceSindaco, individuati nelle figure di Giovanna Valrosso e Riccardo Polloni, che saranno coadiuvati, di conseguenza, da 10 consiglieri comunali. Dopo una prima votazione nulla, alla seconda chiama Giovanna e Riccardo hanno ricevuto i voti necessari e, dunque, giurato davanti al Sindaco Cucchetti. Avranno il compito di raccogliere idee e progettualità, coinvolgere i giovani alla vita pubblica e sottoporre iniziative al vero Consiglio Comunale. Le prime parole di Giovanna, sensibilmente emozionata, sono cadute sulle tematiche dell’inclusività e della necessità di maggior decoro urbano. A queste si è aggiunta la richiesta di una festa di fine anno per le scuole in stile americano, alla quale il Sindaco si è detto disponibile. Il Consiglio Giovani si riunirà in un minimo di due sedute annuali e verrà rinnovato nelle cariche uscenti al termine di ogni anno scolastico. Un’iniziativa sicuramente lodevole, che certamente contribuirà ad una maggiore rappresentatività della cittadinanza nella progettualità comunale.

