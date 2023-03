Prende il via giovedì 24 marzo, vigilia del Dantedì, “Dante poeta e maestro di saggezza in tempi di trasformazione”, la rassegna dantesca ideata e condotta dal professor Gianni Vacchelli, che comincia nel segno della guerra in corso da oltre un anno nel cuore dell’Europa.

Prende il via giovedì 24 marzo, vigilia del Dantedì, “Dante poeta e maestro di saggezza in tempi di trasformazione”, la rassegna dantesca ideata e condotta dal professor Gianni Vacchelli, che comincia nel segno della guerra in corso da oltre un anno nel cuore dell’Europa. Dante e la “nostra pace” ri-leggere la Commedia in tempi bellici è, infatti, il titolo della conferenza in programma nella sala Pagani di Palazzo Leone da Perego alle 21. Gli altri tre incontri della rassegna si terranno a luglio al Castello visconteo con il seguente programma: giovedì 13 luglio, Inferno canto XXX – “Vedere” la parola falsificata; giovedì 20 luglio, Purgatorio canto XXVI - Il ritorno della poesia d’amore (Guinizzelli e Arnaut); giovedì 27 luglio, Paradiso canto XXV - "Ritornerò poeta": Dante, la poesia e la speranza. Ingresso libero, info 0331/547370.

