Al via la seconda edizione della Giornata Ecologica di Marcallo con Casone. L’evento è aperto ai volontari che vogliono contribuire a mantenere pulito e bello il territorio comunale contro l’abbandono dei rifiuti. Si terrà sabato 25 marzo con ritrovo alle 14 nella tensostruttura del Parco Ghiotti. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Teuta Briva”, il gruppo sovracomunale di volontari “Strade Pulite” e ASM, l’Azienda Speciale Multiservizi (di cui il Comune è socio). Ai partecipanti è consigliato portare: scarpe robuste, abbigliamento comodo e adatto al lavoro, una pettorina ad alta visibilità, guanti da giardinaggio, una borraccia per dissetarsi. "La Giornata Ecologica è un valido momento di aggregazione per mettersi al servizio della comunità e fare la propria parte contro l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale – spiegano il sindaco Marina Roma e l’assessore alle Politiche ambientali ed Ecologia Marisa Pinoli - Si tratta di una problematica che investe tutta l’area del Magentino e che le Amministrazioni comunali stanno cercando di contrastare, anche attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e alcune sanzioni grazie all’aiuto della Polizia Locale. L’analoga esperienza marcallese dello scorso ottobre, che ha coinvolto più di cinquanta volontari, ha restituito pulite aree abitualmente soggette ad abbandoni abusivi e che poi sono rimaste in buono stato per diverso tempo, oltre ad aver consentito di sanzionare alcuni cittadini". Per partecipare basta entrare nel gruppo tramite WhatsApp della Giornata Ecologica tramite il link pubblicato nel sito web www.marcallo.it.

