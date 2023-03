Pasqua dei 'Moai Paura'

Prosegue il ricco programma 2023 delle attività di MAI PAURA ODV con il patrocinio della Provincia di Varese e della Città di Busto Arsizio, che ha visto lo scorso 9 marzo, in un straordinario pomeriggio, la presentazione da parte della presidente Emanuela Bossi del primo libro della Associazione presso il Museo di Arte Contemporanea MA*GA di Gallarate realizzato dai ragazzi delle associazioni e delle Scuole Olga Fiorini e Istituto Bertacchi con il supporto di LIONS CLUB LEGNANO HOST.

Prosegue il ricco programma 2023 delle attività di MAI PAURA ODV con il patrocinio della Provincia di Varese e della Città di Busto Arsizio, che ha visto lo scorso 9 marzo, in un straordinario pomeriggio, la presentazione da parte della presidente Emanuela Bossi del primo libro della Associazione presso il Museo di Arte Contemporanea MA*GA di Gallarate realizzato dai ragazzi delle associazioni e delle Scuole Olga Fiorini e Istituto Bertacchi con il supporto di LIONS CLUB LEGNANO HOST. Domenica 26 marzo presso il Museo del Tessile e della Tradizione di Busto Arsizio, si terrà l’evento MOAI PAURA, e sarà la parte finale di un progetto incominciato ad inizio anno, grazie alla straordinaria idea di Fabio Longhin, della Pasticceria Longhin di Olgiate Olona, alla lungimiranza dell’ITE Tosi e all’arte degli Urbansolid. Saranno oltre 100 i ragazzi delle Associazioni del territorio che creeranno delle vere e proprie opere d’arte uniche utilizzando i Moai di cioccolato,prodotti appunto da Fabio Longhin, gli spray edibili, il cioccolato colorato e la loro straordinaria fantasia. L’unicità dei Moai creati va sottolinea l’unicità dei ragazzi. Il valore aggiunto è che l’intero evento è stato realizzato dai ragazzi delle associazioni e dell’Ite Tosi in autonomia, dalla grafica, alla comunicazione, all’organizzazione stessa della giornata e dal Flash Mob che si terrà in Piazza San Giovanni sabato 25 dalle 15 alle 18. La domenica l’evento partirà dalle 15, chiunque desideri andare a vedere i ragazzi all’opera sarà il benvenuto, e a seguire si terrà il Moai Party con musica, rinfresco e premiazioni di tutti i partecipanti. I Moai di cioccolata che si ispirano alle opere artistiche degli Urbansolid, si potranno trovare alla Pasticceria Fabio Longhin. Le attività per i ragazzi proseguiranno, sabato 15 aprile 2023 con una mattinata nell’ipnotica location dell’Ippodromo le Bettole di Varese con una nuova edizione de “Lo Sport come Terapia 3: Fantini per un giorno”, si svolgerà un incontro con i gli operatori della struttura, una visita alle scuderie, un’interazione con i purosangue e un’intervista reciproca con i ragazzi dell’associazione e ci sarà uno Special Guest. Sabato 13 maggio al MAI PAURA CAMP di Busto Arsizio si terrà la riapertura con un evento dedicato e la presentazione dell’attività 2023 come la pet therapy in acqua, l'ortoterapia, l'antigravity yoga e i laboratori didattici e una sorpresa, perché la collaborazione con l’Ite Tosi continua. Per il terzo anno consecutivo torna anche l’esperienza di “Prendi il largo con Daniela”, sabato 8 luglio 2023 presso la Nautica Lavazza di Brebbia (VA) all’insegna del divertimento, della condivisione e del senso di appartenenza di una squadra ormai consolidata. Per gli amanti degli anni 80’, venerdì 22 settembre 2023 arriva la grande cena “Back To The 80’s” l’annuale cena di raccolta fondi per Mai Paura, in cui saranno presenti musica e divertimento senza tregua per una serata a pieno carico di energia e di condivisione, Rush finale per l’avvio di fine anno per “Un week-end... da paura!” sabato 28 e domenica 29 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il MAI PAURA CAMP di Busto Arsizio diventerà “IL CAMPO DELLE CRAZY ZUCCHE” poiché i ragazzi allestiranno una galleria degli orrori e un corner per gli shooting fotografici con zucche intagliate con l’aggiunta di laboratori tematici.

A Natale, come da tradizione Mai Paura ci sarà consegna dei doni ai bambini e ragazzi della Comunità Residenziali del territorio con Babbo Natale. La presidente Emanuela Bossi ha dichiarato: “Ogni anno che passa si consolida in noi la consapevolezza che abbiamo molto da imparare e che il confronto costruttivo, la condivisione di intenti e fare rete sia l’unico modo per andare nella giusta direzione. Noi siamo fortunati perché sono tante le Associazioni con le quali collaboriamo e ognuna di loro è unica, come lo sono i loro ragazzi, e ogni Associazione ha competenze e modalità diverse di approccio alla disabilità e questo è una ricchezza dalla quale noi attingiamo per migliorarci. La vera ricchezza sta nell’apertura, sta nel dare più opportunità possibili ai ragazzi, a tutti i ragazzi. Perché il futuro che vogliamo è un futuro di condivisione vera, dove, come dice Ginevra “La disabilità è un pensiero insistente” perché ciò che conta è la persona, non ciò che ha o non ha”. Per sostenere le attività di Mai Paura è possibile donare sul cc iban IT30L0329601601000067275953 o facendo una donazione per gli articoli dedicati che puoi visionare sul sito di www.maipaura.it. Per il Libro “Disabile a chi?”, prenotazioni a info [at] maipaura [dot] it.

