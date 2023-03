Gemellaggio Magenta-Gap

Dopo la pandemia si è riattivata l’esperienza di scambio culturale tra le scuole secondarie di primo grado dell’IC “Carlo Fontana” di Magenta e il Collège Fontreyne di Gap in Francia, nella regione Hautes-Alpes.

Dopo la pandemia si è riattivata l’esperienza di scambio culturale tra le scuole secondarie di primo grado dell’IC “Carlo Fontana” di Magenta e il Collège Fontreyne di Gap in Francia, nella regione Hautes-Alpes. Tra le finalità principali dell’iniziativa ci sono proprio la crescita personale degli allievi attraverso l’ampliamento dei loro orizzonti culturali nonché l’educazione alla comprensione e all’accettazione della diversità. Lo scambio è quindi occasione di attività formativa oltre che parte integrante della programmazione educativa e didattica della scuola. Inoltre, le attività ad esso connesse sono un importante stimolo per potenziare la qualità dell’insegnamento del francese in Italia e dell’italiano in Francia anche grazie ai reciproci scambi di materiali e di informazioni tra alunni e docenti. Hanno partecipato al progetto 48 alunni delle scuole di Magenta e Robecco, seguiti dai docenti Sabrina Montinaro, Marzia Bognetti, Alessandra Rovatti, Lara Minardi. Un tuffo nella realtà quotidiana dei loro coetanei stranieri. Non poteva mancare in questi giorni l’uscita a Milano per vedere il Duomo e seguire una visita guidata con attività alla Pinacoteca di Brera. I giorni sono trascorsi con le visite a Bergamo e Crespi d’Adda ma anche con mattinate di lezione a scuola e al territorio di Magenta con la visita al Museo della Battaglia, e serate di festa come quella alla Tensostruttura di Robecco e la visita a Robecco con la guida Claudia Tramarin grazie ai finanziamenti arrivati al Comune da parte di Regione Lombardia.La seconda fase del progetto che prevede il soggiorno degli italiani a Gap si svolgerà dal 27 al 31 marzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!