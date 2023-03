Biblioteca: finanziamento di 42 mila euro

42 mila euro per le attività della biblioteca: è il finanziamento ottenuto dal Comune di Legnano con il progetto “La lettura, un bene (in)comune” con la partecipazione al bando “Per il libro e la lettura 2022”, di Fondazione Cariplo.

42 mila euro per le attività della biblioteca: è il finanziamento ottenuto dal Comune di Legnano con il progetto “La lettura, un bene (in)comune” con la partecipazione al bando “Per il libro e la lettura 2022”, di Fondazione Cariplo. Il progetto presentato dal Comune di Legnano si articola in sette azioni principali, orientate a mettere in rete la biblioteca civica e i tanti attori del territorio per fare della lettura un bene di comunità e, di conseguenza, rafforzare quella comunità di lettori che, dato riferito al 2022, è cresciuta di 835 utenti, numero che colloca la “Marinoni” in seconda posizione nell’ambito del CSBNO dietro Cinisello Balsamo. L’incremento del numero di lettori e fruitori del servizio bibliotecario è proprio uno dei quattro obiettivi del progetto insieme con lo stimolo a un ruolo attivo dei cittadini nella vita culturale, la condivisione dei progetti e la socializzazione e il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini alla biblioteca come luogo di cultura e comunità. Le sette azioni, di cui alcune già avviate e altre da avviare sono: “Dalle palestre alle stazioni, si legge ovunque”, ossia eventi di promozione della lettura per tutti i target d’età in luoghi della città convenzionali e non; “BiblioLAB diffusi in città”, attivazione di laboratori per varie fasce d’età su fumetto e illustrazione, librogame e bookblogger, lettura ad alta voce e scrittura creativa, silent book, albi illustrati e ascolto musicale; “I giovani promoter della lettura”, vale a dire il ruolo sinergico giocato dai giovani a fianco della biblioteca per promuovere la lettura; “La lettura diventa esperienza “sensoriale speciale”, a ribadire che la lettura non esclude nessuno e può diventare esperienza sensoriale attraverso laboratori di lettura in braille e appuntamenti di lettura al buio, ma anche con eventi dedicati alla comunicazione alternativa aumentativa rivolti a bambini con disabilità e disturbi alla comunicazione; “Anziani in azione”, ovvero la partecipazione attiva degli anziani alle inizaitive della biblioteca con le letture ai bambini più piccoli, la lettura in gruppo dei quotidiani e la conduzione degli knit cafè con le studentesse del settore moda degli istituti superiori; “I libri, un ponte fra Legnano ed Ebolowa” per contribuire a rafforzare i contatti con la città gemellata del Camerun; “La biblioteca è nostra!” per stimolare il senso di appartenenza alla biblioteca attraverso il coinvolgimento per l’allestimento creativo di un’area teens al piano superiore della “Marinoni”.

