Via libera. L'Amministrazione comunale di Cornaredo apre ai writers e alla loro passione varando l'iniziativa "Muri liberi".

Via libera. L'Amministrazione comunale di Cornaredo apre ai writers e alla loro passione varando l'iniziativa "Muri liberi". Il regolamento ha avuto in questi giorni il beneplacito del consiglio comunale. "Con questo regolamento - spiega in una nota il sindaco Yuri Santagostino - sarà possibile mettere a disposizione muri "pubblici" e "privati" per interventi di street art e writing" . Il primo muro che accoglierà gli slanci creativi degli artisti sarà quello dell'ufficio tecnico nel tratto che collega le vie dei Mille e Brera. "Non è ancora possibile utilizzarlo - prosegue il primo cittadino - prima va allestito con i riferimenti all'iniziativa e al Regolamento, questo progetto viaggia in parallelo con wonderwall e gli interventi sul muro della legalità dei ragazzi del Centro di protagonismo giovanile". Gli spazi saranno aperti a tutti con due avvertenze: il rispetto delle regole normative e quello dei criteri dell'educazione e del rispetto.

