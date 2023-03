'Lo Sbaracco' a Magenta

Confcommercio Magenta e Castano Primo ha immediatamente raccolto la richiesta delle proprie imprese associate organizzando una nuova edizione de 'Lo Sbaracco'.

Finalmente superate, con enormi sacrifici da parte delle attività commerciali, le limitazioni derivanti da quello che è stato un interminabile periodo gravato dalla emergenza sanitaria, Confcommercio Magenta e Castano Primo ha immediatamente raccolto la richiesta proveniente dalle proprie imprese associate della città di Magenta organizzando una nuova edizione dell’iniziativa 'Lo Sbaracco' che ha l’importante finalità di conferire, attraverso esclusive attenzioni riservate alla clientela ma anche sconti, opportunità ed occasioni per quanti si recheranno in Città nelle prossime giornate di sabato 11 e domenica 12 marzo, la giusta valorizzazione e promozione delle molte attività commerciali che già, a poche ore dalla comunicazione inviata loro dall’organizzazione di via Volta, hanno comunicato la loro partecipazione ed interesse. L’iniziativa, che ha raccolto anche il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il puntuale e pronto supporto dell’assessore alle Politiche per il Commercio, Stefania Bonfiglio, ha una connotazione ben precisa e motivata essendo stato organizzato nel primo week end immediatamente successivo alla stagione invernale dei saldi garantendo, in questo modo, una ideale prosecuzione delle attenzioni riservate alla clientela ed un primo step di avvio di un percorso che certamente vedrà Confcommercio e le sue numerose attività commerciali associate al centro di iniziative finalizzate a garantire la piena funzionalità del Distretto Urbano del Commercio presente a Magenta. “Siamo davvero entusiasti del fattivo riscontro che abbiamo raccolto, in risposta alla nostra comunicazione, dalle nostre Imprese Associate – evidenzia il presidente Luigi Alemani – che sono certo proseguirà anche nelle prossime giornate segnale, questo, di un entusiasmo che, certamente, dovrà continuare ad essere supportato e di una volontà di ritorno alla tanto desiderata normalità che passa, anche, attraverso queste iniziative che, come Confcommercio Territoriale, ci permettono di dare sempre più corpo a quella rete di negozi ed attività che sono e saranno, sempre di più, fondamentali per conseguire, attraverso il Distretto Urbano del Commercio, gli obiettivi e le attenzioni che queste imprese meritano e che come Associazione di rappresentanza del Settore desideriamo sempre garantire loro”. Tra le diverse attività, che in queste primissime ore, hanno subito aderito e che potranno essere facilmente riconosciute attraverso l’apposita locandina (realizzata e distribuita dalla Confcommercio Territoriale), segnaliamo: Abbigliamento Rossoni (Via Garibaldi, 64), Bar Tabacchi da Carmelo (Via Milano, 39), Aurora Floreale (Via Garibaldi, 102), Tuttoscarpa (Via Crivelli, 6), Brums (Via Roma, 36), L’Erboristeria (Via Roma, 30), Aldieci (Piazza Liberazione, 17), Inn di Paleari (Via Mazzini, 11), Torrefazione Giacosa (Via Roma, 10), Fioreria (Via Milano, 4), Frida - Pasticceria e Sala da Tè (Via Cattaneo, 35), Dodo Kids and More (Via Roma, 5).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!