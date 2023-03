Mostre in Municipio

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti, con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, propone le mostre fotografiche 'Alba e tramonto' (a cura di Pasquale Campolo) e 'Musica dal mondo' (a cura di Luciano Carugo), nell'atrio del Comune. L'esposizione potrà essere visitata nei giorni e negli orari di apertura del Municipio.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!