'The Arena': una serata di kickboxing

Una grande serata di sport, non solo per la Lombardia ma per tutta l'Italia. Il 25 marzo a Campione d'Italia andrà in scena la quinta edizione di 'The Arena', una serata dedicata alla kickboxing. L'evento, presentato nel pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Pirelli, prevede l'assegnazione di un titolo europeo e tre titoli mondiali: riflettori puntati sulla prima difesa della cintura da parte del campione in carica Iska, Mattia Faraoni. "In questa occasione ha affermato il sottosegretario regionale ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi - presentiamo un grande evento mondiale, importante occasione per promuovere la nostra regione, i valori sportivi e la 'kickboxing', disciplina molto diffusa anche in Lombardia". "Campione d'Italia - ha dichiarato il campione del mondo Iska, Mattia Faraoni - è una location molto ambita. Per me, quindi, è un sogno difendere il titolo in questo contesto e ne sono orgoglioso. Mi sto allenando con grande impegno perché voglio arrivare al 25 marzo nella migliore condizione possibile".

