Il prossimo weekend tra le migliaia di piazze italiane che vedranno impegnati i volontari della AISM (l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla) ci sarà anche la città di Sesto Calende. Quest’anno verrete invitati a scegliere tra la Gardensia (diventato uno dei fiori simbolo della solidarietà che meglio rappresenta la AISM) e l’Ortensia. Fiori che rappresentano al meglio lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma, grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone affette da questa malattia invalidante. 'Bentornata Gardensia', grazie al quale ci si prefigge di raccogliere i fondi finalizzati a sostenere la ricerca scientifica dando risposte di cura, di assistenza e supporto, sarà a Sesto Calende nella giornata di Sabato 4, mattino e pomeriggio, e Domenica 5 Marzo 2023 (ma solo al mattino). Troverete i Volontari della AISM nella abituale location dei portici della Banca Intesa su piazza Garibaldi. Il costo di ogni singola pianta è di 15,00 Euro e da quest’anno si potrà prenotarla mandando un messaggio privato al seguente numero telefonico: Simona Demolli 392/7461879.

