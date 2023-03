Dal 7 al 12 marzo, sul palco del Teatro Menotti in prima milanese, 'Così fan tutte', liberamente tratto dall’opera di Mozart con le Ebbanesis (Serena Pisa e Viviana Cangiano) nei panni delle sorelle Fiordiligi e Dorabella.

Dal 7 al 12 marzo, sul palco del Teatro Menotti in prima milanese, 'Così fan tutte', liberamente tratto dall’opera di Mozart con le Ebbanesis (Serena Pisa e Viviana Cangiano) nei panni delle sorelle Fiordiligi e Dorabella. Leandro Piccioni e Mario Tronco, anime musicali dell’Orchestra di Piazza Vittorio, danno vita ad una riduzione musicale per chitarra e voci del Così fan tutte di Mozart attingendo all’antichissimo mondo della “posteggia napoletana”, la musica dei suonatori di strada. L’adattamento dello scrittore Andrej Longo approfondisce i personaggi di Fiordiligi e Dorabella, interpretati dal duo Ebbanesis, e Giuseppe Miale di Mauro le proietta in un gioco di tempo e spazio che le fa rivivere in un palazzo dei Quartieri Spagnoli o più lontano in una nobile villa della chiaja o di Posillipo. La storia è raccontata dalle due sorelle come fosse un lungo flash-back.

